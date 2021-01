Crisi da Covid, Balleari (FdI): "Senza pensare all'economia a breve avremo problemi sociali"

“Se non penseremo davvero e sul serio all’economia a breve avremo problemi sociali che, insieme all’allerta sanitaria dovuta al Covid, rappresenterebbero una miscela esplosiva – così interviene il capogruppo in Regione di FdI Stefano Balleari – Io non capisco come di fronte ad una situazione così drammatica per l’economia, il governo ancora tentenni e dia risposte inadeguate come impedire l’asporto dopo le 18 da parte dei bar”.

Sono queste le dichiarazioni del capogruppo di FDI al Consiglio Regionale ed ex vicesindaco di Genova circa i dati economici presentati: la perdita di fatturato per le aziende italiane, dovuto al mix combinato di lockdown, restrizioni, DPCM e calo della fiducia, è pari a 423 miliardi di Euro. Una cifra astronomica alla quale il governo ha risposto con meno di 30 miliardi per l’economia, di cui solo 11,2 a fondo perduto.

“Ricordo benissimo come Conte annunciasse una montagna di soldi in piena crisi e questa montagna ha invece partorito un topolino che pesa meno del 7% del fatturato perso – così continua Balleari – Oggi assistiamo alle prime timide proteste degli operatori commerciali che, responsabilmente, non alzano ancora i toni, ma in futuro, quando arriverà la valanga di cartelle di Equitalia e sarà possibile licenziare, non so cosa potrebbe accadere. Oggi abbiamo bisogno di chi voglia costruire il futuro dell’Italia e non di costruttori di poltrone e governi con data di scadenza sul retro. L’Italia ha la forza di reagire, ma ha bisogno di un governo che vada oltre l’interesse personale, un governo che ami la patria e non poltrone e potere”.