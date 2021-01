Urbanistica, Toti e Scajola: "Per la Liguria un nuovo Piano territoriale regionale entro l'anno"

“Entro l’anno un nuovo Piano territoriale regionale per la Liguria. Si tratta di un fondamentale strumento di pianificazione urbanistica, molto atteso, che poserà le basi della programmazione per i prossimi anni e a cui stiamo lavorando con impegno e dedizione. Spingere in modo ancora più deciso sulla rigenerazione resta il nostro punto di riferimento”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sull’intenso lavoro in corso per arrivare a chiudere la partita di questo atto programmatico particolarmente importante.

“Nel 2021 – spiega l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Marco Scajola, che ha incontrato in videoconferenza il Consiglio generale di Ance Genova – il nostro obiettivo è puntare sempre di più sulla riqualificazione del tessuto urbano della nostra regione. Si tratta di un tema su cui lavoriamo fin dal nostro insediamento e che mette insieme le giuste esigenze di tutela del territorio e dell’ambiente con quelle imprenditoriali, affiancando recupero edilizio ed urbanistico con attenzione all’occupazione, migliorando così la qualità della vita nelle nostre città. Nella giornata di oggi incontrerò le categorie, l’Anci e gli ordini professionali, proprio per parlare di modifiche alla Legge Urbanistica e del nuovo Piano Territoriale Regionale”.

“Da parte delle istituzioni - conclude Scajola – massima vicinanza e sostegno a tutte le realtà imprenditoriali del settore, ai professionisti e ai Comuni che, ne siamo consapevoli, hanno attraversato e continuano ad attraversare una fase particolarmente complessa”.