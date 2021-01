Celle in lutto per la scomparsa di Genesio Lagorio. L'ex sindaco Zunino: "Un grande amico"

Celle in lutto per la scomparsa di Genesio Lagorio. Conosciuto e stimato da molti cellesi, si è spenta una figura che diverse generazioni hanno potuto apprezzare per le sue grandi qualità umane e caratteriali.

A ricordarlo è l'ex sindaco Renato Zunino: "Molto triste ,ci ha lasciato Genesio Lagorio. Genesio era un grande amico e aveva con me condiviso due importanti situazioni, al tempo delle bombe di Savona, la costituzione a Celle del Comitato che si era occupato della sorveglianza delle scuole e di altri locali pubblici. E fu con me nella Lista Costituzione che nel 75 vinse le elezioni e per cinque anni collaborò attivamente alla vita amministrativa del nostro paese" scrive l'ex primo cittadino.

"Genesio era un Socialista di vecchio stampo dell'allora componente Lombardiana e un grande tifoso della Sampdoria e mi ricordo la sua felicità quando Bersellini scelse il campo della Natta quale sede per gli allenamenti. Ancora negli ultimi anni ogni tanto passavo da lui nel suo terreno che teneva come un giardino e si chiacchierava. Ciao Genesio" ha concluso Renato Zunino.