Coronavirus: stabili i numeri in Liguria. Calano i nuovi positivi in provincia di Savona (66), ospedalizzati sotto quota 100

Numeri molto positivi anche oggi per il rapporto tra tamponi e nuovo positivi al Covid nella nostra regione. A fronte di 6.657 tamponi (3.810 molecolari e 2.847 antigenici) sono stati 285 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 23,35 pari 4,28%.

Nella nostra provincia sono stati 66, mentre nell'imperiese 63, a Genova 98 e a Spezia 54. I non riconducibili alla residenza in Liguria sono stati 4. Sono 24 i morti segnalati per Covid in regione, tra il 6 dicembre e ieri, di cui 10 nella nostra provincia (tre donne di 53, 89 e 98 anni; sette uomini di 56, 80, 92, 85, 87, 90 ed 81 anni).

Totale tamponi processati con test molecolare: 779.523 (+3.810)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati: 12.219 (+2.847)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 66.546 (+285)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.390 (-153)

Casi per provincia di residenza

Imperia 735 (-15)

Savona 1.573 (-57)

Genova 2.827 (-46)

La Spezia 973 (-19)

Residenti fuori regione o estero 111 (-2)

Altro o in fase di verifica 171 (-4)

Totale 6.390 (-153)

Ospedalizzati: 702 (-1); 59 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 72 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 99 (-11); 9 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 193 (+6); 27 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 65 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 72 (+4); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-2); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 156 (+6); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.056 (-52)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 56.987 (+414)

Deceduti: 3.169 (+24)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.201 (+36)

Asl 2 -1.210 (+44)

Asl 3 -1.144 (-21)

Asl 4 – 471 (+3)

Asl 5 - 585 (-22)

Totale 4.611 (+46)

Dati vaccinazioni 20/1/2021 ore 16 .45

Consegnati: 49.460

Somministrati: 38.677

Percentuale: 78%

Asl 1 - 5.016 dosi effettuate; 412 oggi

Asl 2 - 6.729 dosi effettuate; 306 oggi

Asl 3 – 9.344 dosi effettuate; 511 oggi

Asl 4 – 4.129 dosi effettuate; 0 oggi

Asl 5 – 4.096 dosi effettuate; 66 oggi

Galliera – 1.128 dosi effettuate; 102 oggi

Gaslini - 1.990 dosi effettuate; 556 oggi

San Martino - 4.161 dosi effettuate; 102 oggi

O.E.I. 455 dosi effettuate; 0 oggi

Totale dosi effettuate 37.048; 1.629 oggi