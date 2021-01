L'ufologo savonese Angelo Maggioni ospite alla trasmissione "Ogni Mattina"

La troupe di "Ogni Mattina", il programma va in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle 14:10 con la conduzione di Adriana Volpe, approda a Savona. Durante la trasmissione si parlerà del misterioso e affascinante mondo ufologico con l'ufologo savonese Angelo Maggioni, socio fondatore di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena).

Maggioni racconterà di una sua esperienza personale, di come è nata la sua passione verso l'ufologia e delle battaglie contro le fake news spacciate dai colleghi ufologi in questi anni.

La prima parte si concentrerà nel luogo di massima attività ufologica presso Madonna del Monte e degli Angeli, dove si sono concentrati i maggiori avvistamenti nel savonese. L'ufologo savonese Maggioni da anni segue l'attività nella zona tanto da indurlo a pensare che possa esserci qualcosa di più oltre agli oggetti volanti non identificati. Nel 74' ci fu un particolare evento che rimase irrisolto. Un anziano abitante fronte Bergeggi chiamò i carabinieri convinto di aver visto inabissarsi un oggetto al largo dell'isolotto, le ricerche effettuate però dalla capitaneria di porto non portarono nessun ritrovamento e l'episodio rimase misterioso.

Maggioni in passato aveva collaborato con lo scrittore Luca Valentini per fornire le indagini e i dati per il suo libro "Il Cinque per Cento". Ma non solo. L'ufologo ligure ha partecipato anche a trasmissioni come "Salsedine" condotto da Fabrizio Diolaiuti (autore di programmi per la RAI e Mediaset), interventi radiofonici e tanto altro.

Nel 2016 e 2017 ha organizzato due convegni ufologici con ospiti importanti quali il giornalista del Messaggero Flavio Vanetti, uno dei migliori giornalisti investigatori del mistero come Maurizio Baiata, del quale lo stesso ufologo afferma di nutrire massima stima e ammirazione.

Maggioni ricorda anche quando a Torriglia incontrò un altro grande della tv, Ade Capone, col quale scambiarono un'ora di pensieri e vedute sul fenomeno ufo! Nacque anche così la grande amicizia che lo lega ancora oggi con il metronotte Piero Zanfretta e con il quale nel giugno 2017 fece una spedizione sui luoghi del portale.

Non mancheranno anche alcune precisazioni su ufologi improvvisati nel savonese che divulgano possessioni aliene e esorcismi vari per liberare il povero malcapitato. Furono ospiti come padrini e madrine dei convegni personaggi televisivi come Gianluca Mech che era da poco reduce de L'isola dei Famosi, ed Eva Henger. La scelta di personaggi della tv nasceva per creare una spinta di coraggio da parte di chi avvistava, ma taceva per paura della derisione e umiliazione via web.

Indimenticabile lo scontro dell'UAAR contro il convegno per il patrocinio concesso dal comune della Torretta, ma anche il conflitto tra lo stesso con Pinotti sul caso amicizia, che portò quest'ultimo ad una rivisitazione di pensiero sul caso considerato un tempo simbolo dell'ufologia Italiana, oggi accertato un fake clamoroso.

"La Liguria - spiega Maggioni - è una terra ricca di eventi particolari che racchiude tutta l'essenza ufologica tra rapimenti alieni, UAP e ipotetiche 'basi'. Una puntata ricca che vede Savona come riferimento privilegiato sul fenomeno ufo".