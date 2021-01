Carcare celebra (nel rispetto delle norme anti-Covid) San Sebastiano, patrono della polizia locale

Carcare celebra San Sebastiano, festa della polizia locale. La ricorrenza del santo patrono della Polizia locale è stata celebrata stamani, in modo ridotto causa pandemia, con il ritrovo davanti al Collegio Calasanzio di autorità e rappresentanti della Polizia Locale dei vari Comandi valbormidesi e a seguire alle 10,30 la celebrazione delle S Messa officiata dal Padre Italo Levo nella chiesa di S Antonio del Collegio delle Scuole Pie.

Come hanno spiegato P. Italo nell'Omelia e poi il sindaco di Carcare Cristian De Vecchi nel suo saluto e ringraziamento ai rappresentanti delle forze dell'Ordine presenti la Santa Messa è stata officiata presso il Collegio in quanto quest'anno ricorrono i 400 anni della fondazione del Collegio scuole Pie Carcarese, evento che per l'importanza storica avuta nei secoli dai Padri Scolopi nella Storia Carcarese e Nazionale sarà ricordato con una serie di iniziative culturali durante l'anno in corso.

Alla cerimonia è intervenuta anche il Sig Questore D.ssa Giannina Roatta.