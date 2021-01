Vaccino anti Covid: prevista la consegna di 18.720 dosi

Saranno consegnate oggi sul territorio regionale, dalla struttura commissariale per l'emergenza, 16 "pizza box" contenenti 18.720 dosi. Lo scrive sulla propria pagina Facebook la Regione Liguria.

Il dettaglio delle consegne: Asl1 (consegna già effettuata il 18 gennaio 2021) = 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi; Asl2 = 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi; Asl3 = 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi; Asl4 = 2 "pizza box" contenente 2.340 dosi; Asl5 = 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi; Gaslini = 1 "pizza box" contenente 1.170 dosi; San Martino = 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi; Galliera = 2 "pizza box" contenente 2.340 dosi; Evangelico = 1 "pizza box" contenente 1.170 dosi.

"La Liguria ha ricevuto, ad oggi, 48 “pizza box”, per un totale di 56.160 dosi estraibili: si aggiungono le 16 “pizza box” (18.720 dosi) in consegna entro oggi e le ulteriori 17 (19.890 dosi) la cui consegna è prevista per la prossima settimana" spiegano dalla Regione.