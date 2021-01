Il deghese Matteo Pisano tra i concorrenti de "La pupa e il secchione-E viceversa"

Un po' di Val Bormida nel noto reality "La pupa e il secchione-E viceversa". La nuova edizione in onda su Italia 1, prenderà il via nella giornata odierna, giovedì 21 gennaio. Alla conduzione ci sarà per la prima volta il comico Andrea Pucci, affiancato dalla storica ex pupa Francesca Cipriani.

Le otto coppie in gara, composte da "una pupa e un secchione", oppure da "un pupo e una secchiona", si sfideranno tra test di cultura e gare trash.

Tra i partecipanti anche il 24enne Matteo Pisano, originario di Dego (ha studiato presso il liceo Calasanzio di Carcare). Sul sito MediasetPlay-sezione "La pupa e il secchione-E viceversa", il giovane valbormidese viene descritto come "Secchione per antonomasia, da 110 e lode. Piuttosto attento al denaro, un po’ come zio Paperone. Per ora si dedica più che altro a relazioni on-line e per lui anche il sesso è 'economia'. Va molto fiero di non avere gli addominali. Infatti crede che la palestra, come la discoteca, sia un luogo inutile. Second lui, il fisico di una persona deve riflettere il suo lavoro: se fai un lavoro da scrivania, il tuo corpo deve rispecchiare quello".

Matteo sta affrontando in Portogallo il dottorato in fisica. In passato ha già avuto qualche esperienza in tv.