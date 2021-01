Savona, vertice Comune-Autorità Portuale: lo Scaletto senza Scalini rimarrà alle Fornaci

Lo Scaletto senza Scalini non si sposterà a Zinola. Questa la decisione presa dopo la riunione che si è svolta nel primo pomeriggio tra gli assessori Maria Zunato e Pietro Santi, Paolo Canavese, direttore dell'ufficio territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale e il presidente della Cooperativa Laltromare Ugo Cappello.

"Non è vero lo spostamento, né il comune né Autorità Portuale ha pensato di spostare il servizio per i disabili dallo Scaletto, anche quest'anno sarà alle Fornaci" il commento dell'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che ha spento così le polemiche degli ultimi giorni dopo le voci che davano il trasloco certo verso Zinola.

"E' stata l'occasione per ribadire che non c'è nessun problema, mai messo in discussione il sito e il ruolo della cooperativa. E' un punto importante e necessario per far fronte ai problemi di chi ha disabilità, non capisco questo tentativo di fare polemiche soprattutto nei confronti di un'amministrazione che ha da sempre una forte condivisione soprattutto su questi temi. E' stata l'occasione per fare il punto della situazione e partire poi con il servizio" spiega l'assessore al demanio Maria Zunato.

In merito all'aumento del canone demaniale, che passerebbe da 300 euro a 2500, il comune sta lavorando con Anci regionale e nazionale per presentare emendamenti per stopparlo.

"In caso gli emendamenti non venissero accolti da parte nostra individualmente daremo un sostegno" ha continuato Zunato.