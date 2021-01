Sono stati affidati i lavori per il consolidamento del corpo stradale di via Pertinace in località Sant'Ermete a Vado Ligure.

"Un intervento importante per il ripristino della corretta viabilità e la sicurezza stradale - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

I lavori sono infatti fondamentali dopo i cedimenti post pioggia ed eventi meteorologici intensi del 2019.

L'importo complessivo dei lavori si attesta sui 425mila euro.