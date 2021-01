Covid, migliorano i numeri del contagio nel savonese con 43 nuovi casi, ma aumentano gli ospedalizzati (+6)

In calo anche oggi il rapporto tra tamponi e nuovo positivi al Covid nella nostra regione. A fronte di 6.973 tamponi (3.923 molecolari e 3.050 antigenici) sono stati 243 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, ovvero il 3,48% (uno ogni 28,74).

Nella nostra provincia sono stati 43, nell'imperiese 73, a Genova 86 (54 in Asl3 e 32 in Asl4) e nello spezino 40. Uno solo non riconducibile alla residenza in Liguria.

Sono 14 i morti segnalati per Covid in regione nel bollettino odierno: 8 di questi sono frutto di una verifica dei flussi di dati in corso in questi giorni e vanno dal 19 maggio al 27 novembre. Tra questi due donne di 86 e 87 anni decedute entrambe il 19 novembre ed un uomo di 89 anni deceduto il 27 novembre, tutti a Savona. Un decesso di un uomo di 74 anni si è verificato invece, sempre nel nosocomio savonese, il 19 gennaio.

Totale tamponi processati con test molecolare: 783.446 (+3.923

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati: 15.269 (+3.050)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 66.789 (+243)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.324 (-66)

Casi per provincia di residenza

Imperia 778 (+43)

Savona 1.512 (-61)

Genova 2.795 (-32)

La Spezia 959 (-14)

Residenti fuori regione o estero 112 (+1)

Altro o in fase di verifica 168 (-3)

Totale 6.324 (-66)

Ospedalizzati: 697 (-5); 62 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 71 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 105 (+6); 11 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 191 (-2); 27 (-) in terapia intensiva

Galliera - 67 (+2); 1 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 64 (-8); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-); 8 (+2) in terapia intensiva

Asl 5 - 154 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.906 (-150)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 57.282 (+295)

Deceduti: 3.183 (+14)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.450 (+249)

Asl 2 -1.159 (-51)

Asl 3 -1.107 (-37)

Asl 4 – 517 (+46)

Asl 5 - 610 (+25)

Totale 4.843 (+232)

Dati vaccinazioni 21/1/2021 ore 16 .30

Consegnati: 49.460

Somministrati: 39.651

Percentuale: 80%

Asl 1 - 5.418 dosi effettuate; 198 oggi

Asl 2 - 6.969 dosi effettuate; 96 oggi

Asl 3 – 9.890 dosi effettuate; 372 oggi

Asl 4 – 4.129 dosi effettuate; 84 oggi

Asl 5 – 4.096 dosi effettuate; 0 oggi

Galliera – 1.230 dosi effettuate; 102 oggi

Gaslini - 2.152 dosi effettuate; 60 oggi

San Martino - 4.268 dosi effettuate; 96 oggi

O.E.I. 455 dosi effettuate; 36 oggi

Totale dosi effettuate 38.606; 1.044 oggi