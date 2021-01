La Liguria ancora grande protagonista nel volley: le nazionali giovanili tornano ad Alassio

La Federazione Italiana Pallavolo riconosce, ancora una volta, le qualità organizzative della Liguria.

E’ infatti ufficiale l’assegnazione della fase finale del Campionato Italiano Under 15 maschile dal 5 al 10 luglio 2021. Una manifestazione importante che si aggiunge alle due finali nazionali Under 14 maschile e femminile di Diano Marina (2012 e 2014), due finali scudetto nel campionato italiano di beach volley indoor a Spotorno (2015 e 2016) e una tre giorni di allenamento congiunto, con relativi test match, per la Nazionale femminile con la Turchia ad Alassio nel luglio 2019.





Una settimana di volley nazionale giovanile, che, a livello di ospitalità, attualmente vede manifestare la disponibilità della città di Alassio, già sede delle partite della Nazionale Femminile. Saranno 28 le squadre, in arrivo da tutta Italia, pronte a confrontarsi nelle sei giornate di confronti. La Liguria, per meriti agonistici, avrà, insieme ad altre regioni, la possibilità di schierare due squadre.



La sede sarà ufficializzata nelle prossime settimane e intanto la soddisfazione è palpabile. “Il nostro Comitato Regionale è davvero felice di poter godere della massima fiducia degli organi federali nazionali per l’organizzazione dei più importanti appuntamenti del calendario – afferma Anna Del Vigo, presidente FIPAV Liguria -. E’ una soddisfazione che condividiamo con tutte le nostre società alle quali rinnoviamo, giorno dopo giorno, il nostro sostegno in questo periodo di lockdown, conseguente al Covid-19, ringraziandole per la determinazione con cui dimostrano di affrontare difficoltà di ogni tipo”.