Incontro Asl2-sindacati: al centro i contratti, l'assenza di personale e i concorsi

Si è svolto ieri un primo incontro interlocutorio tra il nuovo direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli e le organizzazioni sindacali dove quest'ultimo hanno illustrato alcune criticità presenti da tempo.

"Una riunione costruttiva, ho preso atto delle prime priorità, a brevissimo cominceremo con un calendario regolare di riunioni e faremo il punto - spiega il successore di Paolo Cavagnaro - diversi i punti trattati dagli eventuali sviluppi contrattuali, ai concorsi passando per la carenza di risorse umane".

"Abbiamo chiesto di ripartire un calendario serrato di trattative che possa approfondire temi rimasti indietro come il contratto e l'assunzione di personale oss e infermieristico, abbiamo una necessità di personale, ci vogliono assunzioni, il personale è in netta difficoltà, non basta un giorno di riposo per far rifiatare chi lavora sempre" ha dichiarato Massimo Scaletta, Rsu CGIL.

Il nuovo direttore generale a breve dovrebbe nominare il nuovo direttore amministrativo che dovrebbe sostituire Antonella Valeri la quale dovrebbe trasferirsi in Toscana.