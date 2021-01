Croce Bianca Andora: aperto il bando per aderire al servizio civile universale

Con l’integrazione al bando per la selezione di 46.891 operatori volontari pubblicato il 21 dicembre 2020 si sono aggiunti dal 15 gennaio 2021, altri 8.902 posti per programmi da realizzarsi in Italia e all’estero.

Diventano dunque 55.793 i posti complessivamente disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando, il termine di scadenza per la presentazione delle domande ad uno dei 3.553 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero è prorogato, per tutti i posti disponibili, alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.

Se hai quindi un'età compresa tra i 18 e i 28 anni puoi aderire al servizio civile universale presso la P.A. Croce Bianca di Andora con una durata di 12 mesi, un impegno di 25 ore a settimana ed una retribuzione mensile di 439 euro.

Per info: Croce Bianca Andora, via Dante Alighieri, 8 - Andora - tel 0182 85345.