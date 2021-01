La beneficenza a supporto dell'Asl 2 savonese non si ferma: dal Gruppo Conad Nord Ovest due nuove apparecchiature

Ad integrazione di quanto già comunicato lo scorso 12 gennaio (leggi QUI), l'Asl 2 savonese segnala un ulteriore dettaglio di alcune importanti donazioni - per le quali era già stata data in precedenza specifica divulgazione - che hanno contribuito al sostegno dell’attività di cura ed assistenza rivolte ai pazienti covid da parte della azienda sanitaria della nostra provincia.

"Il Gruppo Conad Nord Ovest grazie alla campagna 'Unisciti a noi' ha raccolto in totale 72.000 euro, cifra impiegata da Asl 2 per l’acquisto di due apparecchiature - spiegano dall'Asl savonese - un Poligrafo per elettrofisiologia ed emodinamica con relativi accessori assegnato alla Cardiologia di Savona; un Ecografo dedicato alla Medicina interna dell’Ospedale S. Paolo. Il Comitato Amici del San Paolo di Savona, oltre alle numerose donazioni di attrezzature e beni di prima necessità (per circa 20.000), ha provveduto anche ad acquistare tre sanificatori per la sterilizzazione di ambienti e materiali, per un valore di 17.655 euro, dedicati al Pronto Soccorso, alla Radiologia e all'Ortopedia del nosocomio savonese".

"Ribadiamo il nostro ringraziamento, esteso a tutti coloro che hanno in qualsiasi modo contribuito, perché anche il più piccolo gesto ha rappresentato per i nostri operatori un importante momento di condivisione e vicinanza" concludono da Asl 2.