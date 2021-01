I regali più originali per le coppie: le tendenze più in voga

Una coppia di fidanzati può scambiarsi tanti regali, anche se spesso non è facile riuscire ad accontentare tutte e due le persone. Proprio per questo motivo, per evitare di sbagliare, sarebbe bene, almeno in certe occasioni particolari, concentrarsi nel regalare idee originali. Soprattutto vanno bene quelle personalizzate, in modo che ciascun membro della coppia abbia la possibilità di essere valorizzato al meglio. Ci sono nuovi trend che, a questo proposito, possono soddisfare davvero tutte le esigenze. Ma di che cosa si tratta? Vediamo quali possono essere i regali più di tendenza che i fidanzati o le coppie in generale scelgono di regalarsi.

I regali per l’intimità

Un comparto che non conosce la crisi è sicuramente quello dei sexy shop . Infatti, come dimostrano le ultime ricerche sull’argomento, ci sono sicuramente molti gadget tipici che la coppia dedica ai momenti di intimità. Basti pensare ai vibratori o a tutti quegli oggetti speciali che riescono a “stimolare” nel modo più giusto.

Dai sondaggi risulta che sono proprio le donne ad avere più il desiderio di sperimentare gli oggetti più particolari da questo punto di vista. Tuttavia anche gli uomini, specialmente negli ultimi mesi, hanno mostrato di avere un certo interesse per i gadget che possono ravvivare un momento di intimità. Quello dei sexy shop è un mercato in espansione, potremmo dire anche a livello mondiale.

Il regalo delle esperienze

Ci sono coppie che non rinunciano a regalarsi qualcosa che non ha a che fare con degli oggetti veri e propri, ma per esempio sono convinte che sia possibile regalarsi delle esperienze. E ben vengano, da questo punto di vista, i viaggi romantici che spesso si organizzano in qualche località particolare, magari in mezzo alla natura, per vivere qualche giorno tutto all’insegna del relax.

Oppure per esempio si possono regalare ad uno dei componenti della coppia i biglietti per il concerto di un artista particolarmente apprezzato o, se si vuole fare qualcosa di veramente in grado di rafforzare l’esperienza vissuta insieme, i biglietti per un concerto di un artista che la coppia ha imparato a preferire. Si tratta di un modo di vivere un momento magico, per valorizzare la storia d’amore.

Oppure che ne diresti di una cena in un locale alla moda? Una cena romantica potrebbe essere un’altra di quelle tendenze che si ravvisano negli ultimi tempi per le coppie che hanno voglia di qualcosa di particolare.

Gli oggetti simbolici e personalizzati

Quello che si riscontra di più è la possibilità di lasciare libero spazio alla fantasia e regalarsi (anche questo è un trend che si fa molto sentire) oggetti simbolici e personalizzati. Per esempio spesso le coppie si regalano set di tovagliette, grembiuli, set di lenzuola, con tanto di federe con scritte romantiche e bizzarre.

Si possono personalizzare tutti questi oggetti per la casa facendo riferimento a qualche abitudine tipica di lui o di lei. Allo stesso tempo questi oggetti personalizzati possono diventare un punto di riferimento per alcune attività da svolgere insieme e per rafforzare di più il legame di coppia.

Si è notato, ad esempio, che molte coppie sono solite regalarsi delle coppie di grembiuli con scritte fatte a mano. Può sembrare un’idea strana, eppure non è così al di là delle aspettative. Per esempio i grembiuli fatti a mano vanno bene per quelle coppie che sono solite cucinare insieme.

Oppure si è notato che spesso le coppie si regalano dei ritratti. Ci sono degli appositi servizi internet che offrono la possibilità di realizzare un ritratto della coppia a partire semplicemente dall’invio di una foto. Un’idea originale anche questa, molto personalizzata, perché poi si può incorniciare il ritratto esponendolo in bella vista.