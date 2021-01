Savona 2021, "Cambiamo" pronto a correre con una lista autonoma: "Piero Santi unica certezza"

Per il momento poca attenzione ai nomi, per focalizzarsi al meglio su problemi, necessità e idee sulla città di Savona e il suo futuro.

Ieri sera il Presidente Giovanni Toti ha convocato nel suo ufficio di piazza De Ferrari i due Consiglieri arancioni savonesi, il Coordinatore Regionale e Capogruppo Angelo Vaccarezza e il Responsabile per il partito alle prossime amministrative Alessandro Bozzano.

"Abbiamo parlato della situazione savonese – esordisce Vaccarezza - concentrandoci su ciò che alla città serve, senza ancora approfondire temi come alleanze o candidati. Faremo una nostra lista e ci rendiamo disponibili a parlare con i nostri alleati storici, con cui bene stiamo governando la Regione. E’ prematuro parlare di nomi, solo uno ad oggi può essere considerato certezza, quello di Santi. Come abbiamo più volte ribadito farà parte del gruppo, per il momento non si può scartare neppure una sua candidatura a sindaco, i gradi li ha", conclude il coordinatore regionale di Cambiamo.