Calcio. I colori e le maglie del Borgio Verezzi arrivano a Dakar

I colori dell'USD Borgio Verezzi sventolano anche ad oltre 5 mila km dal "Comunale" di via Valle. A Dakar, capitale del Senegal, sono infatti arrivate una serie di divise rossoblu che la società ha donato, grazie all'interessamento di Leye Gueye e Carmen Delbalzo, ad una squadra di giovani calciatori senegalesi.

"Le divise dell'USD Borgio Verezzi sbarcano a Dakar - si legge sulla pagina Facebook "Borgio Verezzi Cultura e Turismo - Per la gioia di questi ragazzi, che le indossano con l'orgoglio e i sogni di ogni vera squadra di calcio. Grazie alla società borgese per il dono, e grazie a Leye Gueye e Carmen Delbalzo per aver reso possibile la consegna".