Addio, "Guidu d'Arasce": la figlia del Partigiano Carozzi ringrazia tutti coloro che hanno manifestato vicinanza

La figlia dell'ultimo partigiano alassino, Guido Carozzi, recentemente mancato, desidera porgere due righe di ringraziamento:

Nel pomeriggio del 21 gennaio si sono svolti i funerali di nostro padre,Carozzi Guidu d’Arasce),vogliamo ringraziare tutti quanti per la dimostrazione d’affetto che ci avete dato, per le parole che l’ANPI ha voluto rivolgere in suo saluto,parole che lo hanno descritto come realmente era: