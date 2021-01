La medium Margherita Andrea Bruno, da Domodossola a Borghetto Santo Spirito: "Entro nelle case antiche e percepisco le presenze dei defunti"

Esistono, sul nostro pianeta, persone "straordinarie", nel senso letterale del termine: cioè hanno la possibilità di fare e di vedere cose fuori dall'ordinario, al di sopra della nostra quotidianità. Talvolta non le vediamo, ma sono tra noi e sono in grado di percepire cose che noi non siamo in grado di conoscere.

Esse sono esistite in tutte le etnie e in tutte le religioni del mondo e sono state identificate, in base ai luoghi e ai periodi, con centinaia di nomi diversi: voodoo, medium, sciamani, oracoli, streghe.

Queste persone sono state negli anni oggetto di studio da parte della scienza: perché se la maggior parte di noi vivono la vita secondo un percorso lineare (nasciamo, invecchiamo, moriamo), per loro tutto questo si trasforma in un divenire di piani paralleli nei quali la vita e la morte si intersecano, fino a non diventare più alternative l'una all'altra, ma possono coesistere.

Noi di Savonanews abbiamo incontrato e intervistato una di queste persone: lei si chiama Margherita Andrea Bruno e trascorre la sua vita in parte a Borghetto Santo Spirito, sua città d'adozione, e in parte a Domodossola, dove è cresciuta.

Lei è una medium e pratica diverse arti divinatorie, come la cartomanzia. Il suo, ci spiega, non è un "dono" che improvvisamente si scopre di avere, ma una pratica che si può trasmettere attraverso numerose generazioni (la sua famiglia pratica queste arti da oltre 300 anni) e che, come tutte le discipline, richiede abnegazione e sacrificio.

Può essere un dono, certo, ma può essere una maledizione: essere medium impone sacrifici, voto di povertà, lunghe ore di meditazione e persino una dieta ferrea che proibisce l'assunzione di "esseri senzienti" (quindi di proteine animali).

Ecco, qui di seguito, la videointervista di Savonanews a Margherita Andrea Bruno: