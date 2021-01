"In viaggio con il Menestrello" approda a Spotorno. L'assessore Giudice: "Splendida opportunità di visibilità in un periodo così difficile"

Su Savonanews abbiamo già annunciato l’evento in streaming che vedrà per una sera Spotorno protagonista della rubrica on line “In viaggio con il Menestrello”, ideata, curata e condotta da Domenico Faniello.

Lo stesso Faniello è anche ideatore del concorso fotografico su Facebook “Tra i vicoli del paese”, un modo simpatico per scoprire e conoscere angoli nascosti ma affascinanti presenti nei più suggestivi borghi italiani. Tutto questo trova posto sulla pagina Facebook “Tra le righe”.

E il 25 gennaio, a partire dalle ore 21, “In viaggio con il Menestrello” si collegherà in diretta, attraverso la piattaforma di videoconferenze Streamyard, con numerosi artisti spotornesi i quali, dai loro smartphone, dai loro computer o dalla Casa del Turismo sul lungomare, sotto la sapiente guida dell’assessore alla cultura Gian Luca Giudice, racconteranno la loro arte, i loro linguaggi creativi, le loro esperienze.

Proprio all’assessore Gian Luca Giudice abbiamo chiesto una serie di considerazioni sulla puntata spotornese di “In viaggio con il Menestrello”.

Che cosa significa per Spotorno un evento di questo tipo?

“Abbiamo inquadrato questa opportunità in un evento dell’Università del Golfo, la realtà culturale che abbraccia istituzionalmente i quattro comuni del Golfo dell’Isola, cioè oltre al nostro anche Noli, Bergeggi e Vezzi Portio. Voglio esprimere gratitudine alla scrittrice Sabrina Volpe che per prima ha mostrato interesse per questo appuntamento on line, ne ha colto fin da subito le potenzialità e si è attivata per il passaggio spotornese. Ritengo che sia una bella, importante, prestigiosa opportunità in un panorama, quello autunnale e invernale, che di norma in Riviera è già di per sé più povero rispetto alla stagione estiva e in più quest’anno, con pandemia e ristrettezze, risulta ulteriormente indebolito. Ma a Spotorno abbiamo tantissimi esponenti culturali di talento e ciò che si vedrà in questo evento in streaming sarà solo la punta dell’iceberg di un territorio che ha tante virtù artistiche”.

Abbiamo parlato di Università del Golfo e questo offre un ulteriore spunto di riflessione: quanto pesa nelle dinamiche culturali spotornesi?

"Dietro il nome di Università del Golfo troviamo l’Università delle tre età, una realtà presente in diverse località della Riviera Ligure che colma proprio quel vuoto nei mesi autunnali e invernali di cui parlavamo all’inizio, offrendo opportunità di socializzazione, di confronto e di reciproco arricchimento. Abbiamo scelto di personalizzarne il nome e, in questo modo, è diventata parte del brand turistico del Golfo, veicolandone il messaggio turistico, artistico e culturale. Infatti ha come missione quella di fare cultura a 360°. Senza voler trascurare o dimenticare nessuno, mi limiterò a menzionare come esempio solo alcuni dei molti corsi che organizza, tra cui informatica, lingue, balli occitani, storia, teatro, scrittura creativa. In tutto questo non dimentichiamo le importanti sinergie che l’Università del Golfo cura con il Circolo Culturale Pontorno che non riuscirà a causa di altri impegni a essere presente all’appuntamento In viaggio con il Menestrello, ma che sta lavorando a tanti altri importanti progetti dei quali parleremo molto presto”.

Quale ruolo giocherà in tutto ciò la Casa del Turismo?

“Intanto è la sede istituzionale dell’Università del Golfo; inoltre ospiterà in questo evento in streaming i saluti iniziali del sindaco. Ne siamo molto lieti, perché Mattia Fiorini ha rappresentato con i suoi report giornalieri tra la gente e sui social una presenza costante in questo periodo così strano e difficile, e in questa occasione ricorderà una volta di più che non è solo un uomo attivo e presente nell’emergenza ma anche un sostenitore dei nostri eventi culturali. Era l’autunno del 2017 quando la Casa del Turismo veniva inaugurata proprio con l’intenzione di promuovere il Brand del Golfo. Il visitatore attento noterà diverse aree: sapori, sport, cultura. Lo spirito del progettista era esattamente quello di presentare tutte le valenze del territorio in un ambiente di pregio che l’amministrazione riserva ai suoi eventi, a riunioni tecniche e istituzionali, a informazioni per il turista. Un bel biglietto da visita situato in posizione strategica sul lungomare”.

Vogliamo lanciare un saluto e un ‘in bocca al lupo’ ai nostri artisti spotornesi pronti a partire “In viaggio con il Menestrello”?

"Mi preme ricordare che molti di questi artisti sono anche storici collaboratori dell’Università del Golfo. L’augurio è di tornare a potersi esprimere dal vivo, con la nostra Sala Convegni, le mostre, il teatro, gli eventi. Ritroviamoci tutti insieme dal vivo al più presto. L’Università del Golfo è fatta di contatti umani. Non vogliamo perdere il contatto, abbiamo dato continuità al servizio sperando di riprendere a pieno regime al più presto”.

Guardiamo al futuro: quali progetti per l’estate?

“Siamo a fine gennaio, sarebbe prematuro comunque lanciare delle anticipazioni, lo è maggiormente quest’anno, dovendo prima esaminare attentamente l’evolversi dell’epidemia e l’esito della campagna vaccinale.

Tuttavia nel bilancio di previsione abbiamo messo in campo dei progetti, pur lavorando prima di tutto alla “corazza sociale” necessaria a far fronte all’emergenza e studiando qualcosa di fattibile nel rispetto delle norme. Per cui per ora posso solo anticipare che qualcosa si farà. Abbiamo importanti progetti che sveleremo prossimamente”.