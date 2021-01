Ritorno in vasca deludente per Carige Rari Nantes Savona: per un punto la sconfitta contro il Posillipo

La Carige Rari Nantes Savona ha perso con il C.N. Posillipo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per il recupero della 3^ giornata del Girone D della 1^ fase del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 12 a 13 è stato il risultato finale della partita che ha visto un primo tempo con in vantaggio il Posillipo e poi dalla seconda frazione la rimonta biancorossa che si è fermata solo nel finale della partita.

Per disposizione del DPCM, la partita si è giocata a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico.

La Rari tornerà in vasca, per la 6^ giornata di Campionato, sabato 30 gennaio, nella piscina “Scandone” di Napoli con il C.N. Posillipo. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 12 – 13

Parziali (1 – 5) (4 – 3) (5 – 3) (2 – 2)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev 2, Bragantini 1, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo 1 (su rigore), Piombo, Bruni 1, Campopiano 2 (di cui 1 su rigore), Fondelli 3, Iocchi Gratta 1, Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

C.N. POSILLIPO: Lamoglia, Iodice, Telese, Picca 1, Mattiello 7 (di cui 1 su rigore), Lanfranco 2, Parrella, Silvestri, Di Martire, Scalzone 1, Baraldi 1, Saccoia 1, Spinelli

Allenatore Roberto Brancaccio.

Arbitri: Luca Bianco di Gavardo (Brescia) e Raffaele Colombo di Como.

Delegato Fin : Massimiliano Sponza di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 8 / 18 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

C.N. POSILLIPO: 6 / 14 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

Note:

Spettatori: La partita si è giocata a porte chiuse.

All’inizio della partita è stato osservato un minuto si silenzio in memoria del fisioterapista della Nazionale Italiana di Pallanuoto Luca Mamprin, recentemente scomparso.

Usciti per 3 falli: A 5’56” dalla fine del 3° tempo Iodice (Posillipo); A 4’44” dalla fine del 3° tempo Vuskovic (Savona); A 4’37” dalla fine del 4° tempo Silvestri (Posillipo); A 3’13” dalla fine del 4° tempo Bruni (Savona); A 2’45” dalla fine del 4° tempo Parrella (Posillipo).

Nei primi due tempi il Savona ha schierato in porta Da Rold ed il Posillipo Spinelli. Nei secondi due tempi il Savona ha schierato in porta Massaro ed il Posillipo Lamoglia.

A 4,27” dalla fine del 2° tempo Iocchi Gratta (Savona) ha sbagliato un rigore (parato).

A 4’02” dalla fine del 4° tempo Saccoia (Posillipo) ha sbagliato un rigore (traversa).

A 58” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste l’accompagnatore del Savona, La Cava.

A 8 secondi dalla fine del4° tempo è stato espulso per proteste Fondelli (Savona).