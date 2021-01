Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: “Pizzaantiage”

Ciabatta al radicchio senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► ha un’azione antiossidante e anti-aging grazie alle antocianine del radicchio ► è ricca di vitamina C per rafforzare il sistema immunitario

► è ricca di fibre, minerali e vitamine importanti ► è un pasto completo con carboidrati, grassi, proteine Ingredienti (per 4 persone: 1 pizza-ciabatta cad.) 1 radicchio rosso tardivo di Treviso IGP

2 ciabatte di pane (da circa 120 g l’una)

200 g di Asiago DOP

100 g di salsa di pomodori datterini

1 cucchiaio di olio evo

Origano q.b. FASE 1 Tagliate a metà le 2 ciabatte di pane per ottenere 4 basi per pizza FASE 2 Stendete la salsa di pomodoro (preparata in precedenza con i pomodori datterini) su ogni base pizza, quindi conditela con un filo di olio evo a crudo FASE 3 Unite il radicchio (già lavato e tagliato finemente) FASE 4 Aggiungete il formaggio (già tagliato a cubetti) FASE 5 Decorate e profumate con l’origano a pioggia

Iscriviti alla Chat WhatsApp dedicata alle notizie di GOURMET.

Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie che il nostro gruppo Morenews pubblicherà sulla enogastronomia.

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo GOURMET

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP GOURMET sempre al numero 0039 348 095 4317.

Maggiori info CLICCANDO QUI.