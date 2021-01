Toirano: il gesto di cuore di un bimbo che dona il salvadanaio al Parroco. "Fai avere questi soldi a chi è meno fortunato di me"

Un encomiabile gesto coinvolge la comunità."Il Nostro parroco Don Fabrizio mi ha chiamata per chiedermi un appuntamento insieme all'assistente sociale" racconta l'assessore alle politiche sociali e giovanili Deni Aicardi "si è presentato con 3 buste contenenti del denaro."

Questo gesto infatti é arrivato da un bambino di età scolare che ha rotto il suo salvadanaio, messo insieme tutti i suoi risparmi, raccogliendoli in 3 buste. Con la sua famiglia le ha portate a Don Fabrizio, parroco della sua comunità, chiedendogli di farle avere ai bimbi meno fortunati di lui in questo periodo o a famiglie del suo paese in difficoltà.