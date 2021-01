Savona, ambulanza rischia di cadere sulla strada sottostante

Singolare incidente occorso nel primo pomeriggio odierno ad un'autoambulanza della Croce Verde Albisola Superiore, durante una trasferta specifica Covid a Savona.

Il veicolo si trovava in via San Lorenzo, le circostanze non erano tra le più favorevoli, con un tratto di strada ripido e stretto. In una manovra complessa il mezzo ha perso attrito con il terreno, fermandosi a pochi centimetri da una possibile caduta giù dal tratto inferiore della strada e abbattendo una ringhiera di contenimento. Una tragedia letteralmente evitata per un soffio.

Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenuti altri militi della stessa pubblica assistenza a bordo di una seconda ambulanza, gli agenti di Polizia locale e una squadra dei Vigili del fuoco per monitorare la situazione, recuperare il personale e cercare di rimettere in sesto il veicolo.

Ovviamente la curiosa dinamica è "rimbalzata" in modo rapido sui social network. La foto in questione è stata da noi reperita sulla pagina Facebook "Savona è", che ringraziamo per il sempre attento servizio di informazione.