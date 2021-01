Celle e Varazze celebrano S. Sebastiano, patrono dei vigili urbani (FOTO)

Giornata di commemorazione a Celle e Varazze in occasione della festa di San Sebastiano, santo patrono dei vigili urbani.

Nei due comuni si sono svolte le messe nella chiesa di San Michele e nella chiesa della natività di Maria Santissima a Casanova.

È stata quindi annullata causa emergenza sanitaria nel comune cellese la consueta processione e il classico suono della campana con la poesia del vigile urbana letta in piazza San Sebastiano.

Alla celebrazione hanno preso parte il comandante della polizia locale Nadia Pontillo, il vicecomandante Bartolomeo Fazio, gli agenti della Polizia Locale, il Messo comunale con il Gonfalone, gli assessori Maria Paola Testa, Giovanni Siri, Giorgio Siri, il consigliere comunale Rossana Mordeglia ed il Sindaco Caterina Mordeglia che ha tenuto un breve discorso.

Il comandante ha ringraziato la prima cittadina e l'Amministrazione Comunale per il supporto che hanno sempre dato alla polizia locale, tutti i colleghi ed in particolare ha salutato Roberto Fazio (che quest'anno andrà in pensione) e poi ha letto la Preghiera del Vigile urbano al termine della quale sono risuonati i rintocchi della campana di San Sebastiano, presente all'interno della chiesa di San Michele.

A Varazze invece questa mattina si è svolta la messa in onore del santo patrono alla quale hanno partecipato il consigliere regionale Alessandro Bozzano, il vice sindaco reggente Luigi Pierfederici, gli assessori Ambrogio Giusto e Mariangela Calcagno, la consigliere Claudia Calandrone, il comandante della polizia locale Mauro Vercesi e una rappresentanza degli agenti oltre alle confraternite cittadine ed alla comunità di Casanova.

"Purtroppo la ricorrenza non si è potuta svolgere con le modalità tradizionali con la processione ed i momenti conviviali ma è stato, nonostante tutto, un momento di riflessione e festa" il commento del vicesindaco Pierfederici.