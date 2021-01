Meteo, settimana con tempo ventoso e rialzo termico

Settimana che dovrebbe trascorrere abbastanza tranquilla. Flusso in quota di marca Nord Occidentale. Inizialmente fresco e asciutto, con foehn. Successivamente colonnina di mercurio in rialzo fino a superare le medie del periodo, grazie alla probabile presenza di un promontorio anticiclonico con asse in transito Francia verso l'Adriatico venerdì. Poi, forse, con un'occhio alla fanta meteorologia maltempo sabato. Siamo però nel campo delle pure ipotesi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 25 a giovedì 28 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso, nubi irregolari in prossimità dei rilievi. Gelate notturne sulle pianure. Attenti ai tratti ghiacciati. Termometro in rialzo come minime da mercoledì, con minime in pianura intorno -4- 0°C e massime 6-10°C. Al mare termometro con minime sulle coste intorno 2- 6°C e massime 10-13°C. Venti moderati da Sud Ovest in pianura. Venti moderati o forti da Nord Ovest sulle coste

Da venerdì 29 gennaio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con venti in rinforzo sul settore ligure di ponente con raffiche sino a 60 km/h.

