Servizi erogati e amministrazione trasparente: la prima Carta dei servizi del tribunale di Savona

In occasione della presentazione della Carta dei servizi del tribunale di Savona, il presidente del tribunale, dottoressa Lorena Canaparo, illustrando il progetto realizzato sottolinea l’intento di voler garantire una comunicazione efficace, favorendo attraverso un linguaggio semplice il dialogo con i cittadini e l’interazione fra amministrazione e utenza.

La Carta dei servizi va a coniugarsi alle innovazioni e agli aggiornamenti del sito web del tribunale di Savona, nonché al nuovo sportello virtuale URP quale servizio di orientamento e di informazione di primo impatto e di accoglienza rinvenibile sulla home page del sito stesso.

“In questi anni l’obiettivo di miglioramento degli standard di qualità dei Servizi agli utenti ha sempre animato gli sforzi di tutto il personale per implementare la modulistica, snellire la tempistica, procedere a pieno ritmo con l’informatizzazione e con lo sviluppo di una piattaforma online per la prenotazione degli appuntamenti, interventi volti ad incrementare l’informativa ed avvicinare in modo fattivo il cittadino utente all’amministrazione giudiziaria" spiega.

"Il progetto della Carta dei servizi è nato dall’esigenza di elaborare uno strumento capace di rendere agile il diritto all’accessibilità, inteso proprio come garanzia di accesso all’informazione. Aggiornata al 2021, la Carta pubblicata in questi giorni sul sito del Tribunale di Savona, può essere utilizzata per conoscere i Servizi e scaricare format, schede, compilare questionari di gradimento e presentare reclami, costituendo un importante feedback per valutare il nostro operato, segnalando eventuali disfunzioni, stimolando e suggerendo eventuali miglioramenti".

"Infine, nella parte del Glossario vengono presentati i termini giuridici piu’ frequentemente utilizzati in modo sintetico e chiaro. E’ stato da ultimo inserito uno studio sulla violenza di genere argomento purtroppo sempre attuale, nel solco di rafforzare lo spirito di iniziative come la recente campagna di sensibilizzazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità-, che prevede l’affissione dei cartelli recanti il numero verde di pubblica utilità per le vittime Anti violenza e Stalking -1522- che le amministrazioni pubbliche sono invitate ad esporre in modo ben visibile al pubblico, ai sensi del DPCM 30 ottobre 2020, prontamente esposti nel Palazzo di Giustizia di Savona. Questo numero è gratuito ed è attivo 24 h su 24" prosegue la presidente.

Un ringraziamento per la collaborazione al progetto viene rivolto dalla Presidente del Tribunale al personale amministrativo ed in particolare alla dirigente amministrativa dott.ssa Silvia Biagini che ne ha personalmente curato l’ideazione e la realizzazione, alla dott.ssa Laura Caratti (che ne ha curato la redazione), risultato complessivo di un lavoro di squadra completamente “self produced “ al quale tutti hanno contribuito per il buon esito dell’ iniziativa, d’intesa ed in stretta sinergia con la presidenza stessa.

“Ci auguriamo - conclude la Presidente - nell’ambito di un approccio orientato ad un miglioramento graduale ma costante, che questa prima Carta dei servizi del tribunale di Savona possa essere utile e gradita ai cittadini".