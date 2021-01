Aveva in macchina lampeggiante blu simile a quello della polizia: denunciato

Genova - Ieri pomeriggio è stato denunciato un genovese di 54 anni, pregiudicato, per possesso di segni distintivi contraffatti, sanzionandolo altresì per la violazione del codice della strada.

I poliziotti hanno notato l’uomo scendere dalla propria vettura all’altezza di via Maragliano e gridare nei confronti dei pedoni, esortandoli ad affrettarsi nell’attraversare la strada, e hanno deciso di fermarlo per un controllo

Alla vista della volante che gli si stava avvicinando, il l'uomo è salito sulla propria auto ripartendo a gran velocità. Immediatamente raggiunto e bloccato, ha cercato di giustificare il suo comportamento affermando che i pedoni stavano creando intralcio alla viabilità.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già stato denunciato dopo essere stato trovato in giro con due coltelli utili, a suo dire, per svolgere una non ben meglio precisata attività di prevenzione del degrado cittadino.

Gli agenti hanno quindi perquisito la macchina del "giustiziere del traffico" ed è saltato fuori il lampeggiante, in tutto simile a quello in dotazione delle forz dell'ordine.