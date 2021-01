Chiavari: nuova segnaletica pe la pista ciclabile in centro storico

Nuova segnaletica, orizzontale e verticale, per il tratto di pista ciclabile che collega via Martiri della Liberazione con viale Millo, fino a giungere al sottopassaggio di corso Gianelli. Ma anche nuovi attraversamenti ciclabili affiancati a quelli pedonali. In corso di realizzazione, a partire da questa mattina, gli interventi di manutenzione per completare il percorso e integrarlo con l’anello del centro storico.

"Proseguiamo gli interventi necessari a completare la pista ciclabile di via Vittorio Veneto, via Rivarola, via Dallorso e via Martiri per rendere fruibile in sicurezza tutto la parte restante di viale Millo, risolvendo così anche alcune criticità di collegamento – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli -. Abbiamo riattivato un percorso di circa 15 anni fa, mai utilizzato, e lo abbiamo sistemato per dare una risposta alla concreta necessità, spesso ribadita da chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, di avere una rete ciclabile integrata il più possibile sul territorio".