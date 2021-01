Forzano la finestra di un locale ed entrano per consumare droga: 5 denunciati

Genova - La polizia ha denunciato ieri cinque persone, di età compresa tra i 20 e 50 anni, per il reato di occupazione di edifici in concorso.

Il gruppo ha forzato la finestra di un dehor di un locale di piazza dello Scalo, in quel momento chiuso, per poi accomodarsi tranquillamente al tavolino e consumare sostanze stupefacenti in barba anche al divieto di assembramento.

Grazie alla segnalazione del proprietario, gli agenti della volanti sono riusciti a sorprendere il gruppo ancora intento nel consumo di stupefacenti.

Per il gruppetto è scattata la denuncia per invasione di edifici, la sanzione per inosservanza del decreto anti-Covid e la segnalazione in Prefettura come assuntori di droghe. Uno dei soggetti è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, visto che nel corso dell'intervento ha rivolto frasi ingiuriose e insulti nei confronti degli operatori.