Genova - Una sala scommesse abusiva è stata scoperta e smantellata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova.

L'attività clandestina si svolgeva in un locale retrostante un bar. Il titolare dell'esercizio commerciale aveva pensato di mettere in piedi l'attività clandestina, così da raccogliere le scommesse anche in questo periodo, in cui tutte le sale scommesse sono chiuse a casa dei provvedimenti anti-Covid.