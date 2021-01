Lettera al direttore: "Mancano i kit per lo screening dei tumori al colon retto"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione per segnalare un disservizio:

"L'Asl 2 Savonese ha mandato le lettere per la prevenzione per il programma di screening dei tumori al colon retto - si legge nella missiva - Stamattina mi sono recato presso l'Asl di Carcare e l’infermiera gentilmente mi ha detto che mancano i kit per l’esame e di passare tra due settimane circa. Ma come è possibile che mandino queste lettere senza mandare prima i kit e come me tante altre persone".