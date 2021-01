Applicazione canone annuo per gli ambulanti a Savona, Mosca (Fiva Confcommercio): "Ogni venditore ha degli aumenti automatici"

"Siamo veramente dispiaciuti che lei abbia continuato a sostenere che la nostra posizione sulla tariffa del canone unico sia strumentale e politica. Lunedì mattina 25 gennaio siamo venuti da lei in Comune e le abbiamo dimostrato che anche senza la questione interpretativa della norma l'amministrazione comunale di Savona aumentava dai sessanta ai cento euro i tributi locali di occupazione e Tari per la nostra categoria".

Il presidente della Fiva Savona Amedeo Mosca, dopo le critiche proprio della federazione venditori ambulanti sull'applicazione del canone unico, ha risposto all'assessore alle attività produttive Maria Zunato che ieri nella prima commissione consiliare ha specificato che non ci sono stati assolutamente aumenti dell'imposizione fiscale nei confronti del settore.

"La nostra associazione non è abituata né a far politica partitica né tantomeno a strumentalizzare le cose, per cui riportiamo a lei e a tutti i capigruppo i conteggi senza nemmeno discutere se la norma è applicata correttamente. Si allega ad esempio il pagamento della Tari e del suolo pubblico di azienda che occupa una superficie di 26,25 mq per l'anno 2019 dove risulta il pagamento totale di 733 euro" prosegue Amedeo Mosca.

"Con il canone unico approvato (senza nessuna contestazione) tariffa non alimentari 0,58 che moltiplicato i metri quadri 26,25 = 15,225 per le 52 giornate lavorative risulta essere pari a 792 euro. Come vede accettando quanto avete deliberato ogni ambulante ha degli aumenti automatici. All'uopo però riteniamo che il vostro regolamento non rispetti quanto stabilisce la norma sul canone unico" ha proseguito l'esponente di Fiva Savona.