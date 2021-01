Savona, applicazione canone unico, assessore Zunato: "Nessun aumento per gli ambulanti"

"Le risultanze della costituzione del canone unico danno come risultato finale rispetto all'anno precedente dei valori che si aggirano per il settore non alimentare un totale di 678,24 euro mentre con l'applicazione del canone unico sono pari a 669,08. Per il settore alimentare c'è un valore in meno che riguarda per il 2019 l'importo della sommatoria era di 879,25 e con l'applicazione attuale pagano 875.16. Non ci sono stati assolutamente aumenti dell'imposizione fiscale nei confronti del settore degli ambulanti".

L'assessore alle attività produttive del comune di Savona Maria Zunato ha voluto smentire, nella prima commissione consiliare, le polemiche degli ambulanti contro l'applicazione del canone unico stabilita dal Governo con l'unificazione della Cosap, Tosap e Tari che avrebbe visto aumentare gli importi da pagare per un settore già in crisi.

"In termini tributari non ci sono appesantimenti dei canoni, il problema è che cosa finisce nel canone unico che comprende sia la Cosap che la Tari. Di conseguenza è chiaro che se facciamo la sommatoria di quanto si verrebbe a pagare oggi proporzionata ai metri quadrati ed è chiaro che parliamo solo di Cosap sarebbe più alta, ma nella realtà c'è la Tari aggiuntiva comprensiva nel canone. Non c'è la previsione di fare nessun aumento" ha spiegato l'assessore al bilancio Silvano Montaldo.

"Da sempre abbiamo cercato di intervenire per aiutare il settore economico perché siamo consapevoli delle grandi sofferenze che sta affrontando, già in difficoltà prima della pandemia e che la stessa ha sicuramente aggravato. L'aumento non c'è, siamo intervenuti anche a favore dei spuntisti (Leggi QUI)" ha concluso l'assessore Zunato.