Savona, nidi di processionaria in diverse zone della città: intervento del comune

"Sono stati eliminati i primi nidi di processionaria presenti nelle aree verdi del Comune di Savona. Chiediamo la collaborazione dei Cittadini affinché segnalino la presenza degli stessi in modo da poter intervenire tempestivamente al fine di tutelare la salute dei Cittadini e degli animali".

L'assessore ai lavori pubblici e al verde Pietro Santi è intervenuto in merito alla comparsa dei primi nidi dell'insetto particolarmente pericoloso per i bambini, urticante per gli uomini e letale per i cani.

Diverse sono state le segnalazioni dei cittadini in molteplici zone della città.