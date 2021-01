78 anni fa la battaglia di Nikolajewka, lo sforzo decisivo per tornare a casa: una pagina di storia del nostro Paese da non dimenticare

Era il 26 gennaio del 1943, in piena Seconda Guerra mondiale, quando quel che rimaneva dell'esercito italiano partito per la Campagna di Russia, in ripiegamento dopo essere stato sconfitto sul fiume Don, riuscì - in condizioni a dir poco estreme - a rompere l'accerchiamento dell'esercito sovietico uscendo così definitivamente dalla morsa dell'Armata Rossa.