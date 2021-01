Giornata della Memoria, a Savona un incontro online con le scuole superiori

Mercoledì 27 gennaio alle 11, in occasione della Giornata della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari italiani nei campi nazisti, il Comune di Savona, in collaborazione con Aned, Isrec, Ufficio scolastico regionale, Cgil-Cisl e Uil, organizza un incontro in videoconferenza dedicato alle scuole secondarie di II grado.