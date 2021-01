Giornata della Memoria ai tempi del Covid: Anpi e Cgil organizzano a Finale una commemorazione online

Il prossimo 27 gennaio, dalle ore 17 sul sito del comitato provinciale www.anpisavona.org, e sulle pagine Facebook Anpi Finale Ligure, Radio Anpi Finale Ligure e Radio 25.4 si terrà un evento per commemorare la Giornata della Memoria organizzata dalla sezione Anpi 'Mirco Bruzzi' di Finale Ligure in collaborazione con il Comitato Provinciale, la Cgil di Savona e altri esponenti di rilievo del territorio.

"Sfortunatamente anche in questa occasione ci troviamo costretti a collegarci da remoto per la commemorazione di una giornata a noi cara. L’evento avrà come obbiettivo primario il ricordo. Si potrà assistere alla diretta a cui parteciperanno l'avvocato Gabriella Branca, il giornalista e scrittore Mario Muda autore delle ricostruzioni contenute all'interno di “Percorsi che resistono” realizzati nella città di Quiliano, il sindaco di Quiliano Nico Isetta e il Segretario della Camera del Lavoro-Cgil Andrea Pasa" spiegano dalla sezione Anpi 'Mirco Bruzzi'.

"Questa giornata è per noi molto importante e coinvolgerà altre sezioni in un ponte immaginario che collega l’importanza della memoria del passato con i valori dei nostri giorni. Ci auguriamo di riuscire a trarre il lato positivo anche da questo periodo, che speriamo possa concludersi presto - conclude - Rivolgiamo quindi il nostro più sentito invito a partecipare soprattutto ai giovani che saranno i primi artefici per un futuro migliore".