A Varazze si celebra san Giovanni Bosco domenica prossima 31 gennaio con la Messa alle 11 nella parrocchia di sant’Ambrogio.

Sarà l’occasione per dare il via alle iniziative per festeggiare e ricordare i 150 anni di presenza salesiana a Varazze, il tutto ovviamente nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.