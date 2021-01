Coronavirus, Toti: "La curva del contagio continua a calare, a fine settimana ci auguriamo di tornare in zona gialla"

"Ultimi aggiornamenti con la nostra sanità sulla situazione Covid in Liguria. Oggi sono 271 i nuovi positivi su 7.356 tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore, segno che la nostra attività di screening continua a pieno ritmo. Diminuiscono i pazienti ricoverati nei nostri ospedali ma il numero più doloroso, quello dei decessi, resta purtroppo ancora alto: oggi sono 17, quasi tutti pazienti sopra i 75 anni, la fascia di popolazione più colpita dal virus e che dobbiamo mettere al più presto al sicuro con i vaccini". Così Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, sulla propria pagina Facebook facendo il punto sulla situazione del coronavirus nella nostra regione.

"Oggi sono arrivate altre 10 pizza box di Pfizer e nonostante la riduzione delle consegne, grazie alla programmazione prudente e attenta fatta dalla nostra sanità, la campagna vaccinale in Liguria non si è fermata. Adesso speriamo che Pfizer recuperi, come annunciato, i ritardi in modo da poter partire il prima possibile con la fase 2, quella destinata proprio ai nostri anziani - aggiunge Toti - I dati di oggi comunque confermano la tendenza di questi giorni: la curva del contagio continua a calare e ci auguriamo che alla fine della settimana la nostra regione possa tornare in zona gialla, ricompensando almeno in parte i grandi sacrifici che le nostre attività e tutti i liguri stanno facendo, con coraggio e determinazione, per poter tornare alla normalità".