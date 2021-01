Loano, le iniziative per il “Giorno della Memoria” e il “Giorno del Ricordo”

Un live streaming social di letture teatralizzate, una clip con brani di celebri autori interpretati da “lettori volontari” e, infine, una mostra di libri lapbook realizzati dagli alunni delle scuole.

Sono queste alcune delle iniziative organizzate dall'assessorato alla cultura del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni che hanno sottoscritto il “Patto per la Lettura” per celebrare il “Giorno della Memoria”, la ricorrenza che il 27 gennaio di ogni anno celebra le vittime dell'Olocausto, e il “Giorno del Ricordo”, la solennità il 10 febbraio commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

“Ogni anno le giornate del 27 gennaio e del 10 febbraio – sottolineano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l'assessore alla cultura Remo Zaccaria – ci invitano a ricordare due delle maggiori tragedie della nostra storia. Primo Levi affermava che 'Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo'.

Per questo motivo, è necessario che ogni anno ciascuno di noi celebri queste due importanti giornate e rifletta su ciò che essere rappresentano e che inviti i più giovani a fare altrettanto. Le fondamenta del futuro si trovano nel nostro passato e dunque è più che mai attuale il titolo che abbiamo voluto dare a questa serie di iniziative e cioè 'Una comunità che non dimentica semina il futuro'. Ringraziamo l'Aps #cosavuoichetilegga per aver coordinato l'organizzazione di queste iniziative e tutte le associazioni e le realtà coinvolte nel 'Patto per la Lettura' per aver voluto portare il proprio contributo”. Dal 27 gennaio al 10 febbraio sulla pagina Facebook degli “Amici della biblioteca Antonio Arecco di Loano” le associazioni aderenti al “Patto per la Lettura” daranno vita a “Insieme per non dimenticare”. Verranno trasmesse alcune videoclip di danza e lettura a cura dei lettori e dei danzatori di #cosavuoichetilegga?, video letture a cura delle associazioni loanesi aderenti al Patto e video musicali a cura della Compagnia dei Curiosi.

Presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano sarà invece allestita la mostra “I bambini ricordano”, esposizione di lapbook realizzati dagli alunni della scuola primaria Valerga di Loano in collaborazione con lo staff della libreria. La mostra sarà visitabile presso i locali della libreria. Le opere saranno visibili anche tramite lo slide-show disponibile sulla pagina Facebook degli “Amici della biblioteca Antonio Arecco di Loano” Sabato 30 gennaio alle 21 sulla pagina Facebook degli “Amici della biblioteca Antonio Arecco di Loano” lo streaming “Memoria viva”. Durante la serata verranno trasmesse letture teatralizzate a cura dei lettori dell'associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga?. Parteciperanno Graziella Frasca Gallo (la gieffegì della Gazzetta di Loano) e alcuni ospiti a sorpresa.