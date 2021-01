Giorno della Memoria: le iniziative della Sezione Anpi “Berto Ghigliotto” di Varazze

Il 27 Gennaio è la ricorrenza del Giorno Della Memoria. La Sezione Anpi di Varazze, ha da sempre commemorato organizzando negli anni degli eventi che coinvolgessero tutta la cittadinanza, elaborando proposte rivolte sia ai ragazzi delle Scuole sia ad un pubblico più adulto.

"Purtroppo quest’anno con le restrizioni per contrastare l’emergenza sanitaria non possiamo ricordare come vorremmo questa giornata così importante - spiegano dalla sezione varazzina - ma abbiamo ritenuto necessario, seppur limitatamente e attraverso canali online, di creare un momento di riflessione e di commemorazione proponendo un dialogo con il comunicatore Alessandro Chiabra dal titolo 'Non è vero' in cui verranno puntualmente smentite le teorie dei negazionisti della Shoah e dell’olocausto. L’iniziativa verrà proposta nella Scuola Primaria e Secondaria di Varazze attraverso incontri on line con alcune classi".

Il Giorno 29 Gennaio alle ore 20,30 invece verrà organizzata una serata sempre con Alessandro Chiabra sul tema del negazionismo per la cittadinanza che sarà possibile seguire on line direttamentente sulla pagina Facebook dell’Anpi di Varazze. La serata è organizzata in collaborazione con l’ANPI di Andora - Val Merula sez. “Cion”.

"Riconoscendoci nelle parole di Primo Levi 'Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario' riteniamo, anche alla luce di quanto accaduto a Savona, che oggi non si debba solo ricordare quanto avvenuto nel passato, ma che sia nostro compito far si che quella pagina buia della storia non trovi le basi oggi per riproporsi sotto forme nuove ma certamente ugualmente pericolose. A questo proposito informiamo tutti i cittadini che presso i propri comuni di residenza è aperta una raccolta firme per un progetto di iniziativa popolare contro la propaganda Fascista e Nazista, invitiamo tutti a firmare" concludono dalla sezione Anpi “Berto Ghigliotto” Varazze.