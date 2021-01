Santi e Montaldo spine per il centrodestra

La proposta di Silvano Montaldo di ricandidare a sindaca Ilaria Caprioglio ha innescato una miccia nel centrodestra. Ed evidenziato una volta di più la distanza fra l'amministrazione di Palazzo Sisto e Toti, il quale, lo ricordiamo, punta sul nome di Dario Amoretti, confidando di convincere la Lega.

Ma se Montaldo è uscito così allo scoperto è perché sa di avere il sostegno di un buon gruppo di forzisti e magari la sponda di Claudio Scajola.

Non è escluso che l'assessore stia facendo pressing sulla Caprioglio affinché si candidi alla guida di una propria lista. In questo modo lo "sgambetto" a Toti sarebbe completo.

La sindaca, però, ha paura di bruciarsi col voto ed è per questo che tarda a manifestare le proprie intenzioni.

In questo quadro si inserisce il caso di Pietro Santi che ha avvertito il centrodestra: "Chiunque sia il candidato sindaco, o mi mette per iscritto che in caso di vittoria sarò il suo vice, o i miei voti andranno altrove".