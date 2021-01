Cairo, la neve danneggia il tetto dell'Istituto "Patetta": la Provincia interviene in somma urgenza

Un intervento di messa in sicurezza urgente sulla copertura dell'Istituto Secondario Superiore "Patetta", situato in corso XXV Aprile a Cairo Montenotte. Lo si legge sull'albo pretorio della Provincia di Savona.

"Lo scorso 7 gennaio in conseguenza delle copiose nevicate in Val Bormida, si è reso necessario intervenire presso la sezione 'commerciale-geometri' per rimuovere gli accumuli di neve sul tetto che hanno causato il cedimento degli sbocchi dei camini, i manufatti pericolanti e ripristinare la copertura attraverso l’uso della piattaforma aerea". E' quanto si apprende dal decreto firmato dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Appurato che la ditta Elettroeuropa S.r.l., affidataria della manutenzione ordinaria degli stabili per le opere edili era già impegnata con la piattaforma presso palazzo Nervi, la Provincia ha interpellato la ditta Edilaccinelli S.r.l. di Varazze, azienda di fiducia dell’amministrazione, che si è dichiarata disponibile ad intervenire prontamente. Il costo dei lavori eseguiti ad inizio gennaio (subito dopo la nevicata), è stato quantificato in 3.660,00 euro.

Sempre dalla Provincia fanno sapere che a breve verranno rifatti anche i ferma-neve.