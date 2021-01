Altare, focolaio nella casa di riposo "Bormioli": 5 anziani morti e 4 ricoverati in ospedale

14 persone trasferite in altra struttura presso la clinica Riviera a Savona, 4 ricoverate in ospedale e 33 rimaste all'interno della casa di riposo. 5 gli ospiti deceduti nell'ultima settimana. E' questa la situazione all'interno della residenza protetta "Bormioli" di Altare interessata da un focolaio Covid.

"L'Asl 2 sta monitorando la situazione. Visto che due terzi del personale è risultato positivo, ha fornito infermieri e Oss per dare una mano alla struttura - spiega il primo cittadino Roberto Briano - La fondazione (il presidente e tutti i componenti, ndr) sta lavorando assiduamente per gestire tale contesto nel miglior modo possibile. All'interno della struttura ha operato per alcuni giorni anche un medico altarese".

"Ringrazio tutti coloro che stanno gestendo questa criticità. La situazione è relativamente tranquilla - conclude il sindaco - Per tornare alla normalità ci vorrà del tempo, almeno una decina di giorni".