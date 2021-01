Balestrino: un progetto della biblioteca per celebrare la Giornata della Memoria

A Balestrino le commemorazioni per la Giornata della Memoria. Annuncia attraverso i social network il sindaco Gabriella Ismarro: "Insieme alla nostra comunità e ai più piccoli ricordiamo e creiamo un disegno, una poesia una rappresentazione artistica che esprima ciò che sentiamo a riguardo di questo tragico capitolo della nostra storia in modo che possiamo noi stessi pubblicare i lavori sulla pagina facebook della biblioteca "Maria Testore Ferrua" o consegnarli in comune a Balestrino. Gli stessi saranno esposti all'interno della biblioteca non appena sarà possibile riaprirla in sicurezza".

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Tiziana Panizza e Alessandra Munerol.

Ecco il video di "La canzone di Dachau":