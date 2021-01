In Croce Rossa a Loano quattro posti disponibili per i giovani del servizio civile

La Croce Rossa di Loano cerca personale nell'ambito del Servizio Civile Universale. Sono quattro i posti messi a disposizione dal comitato loanese della Cri nell'ambito del bando 2020.



Il progetto elaborato dal comitato loanese rientra all'interno delle attività di volontariato portate avanti sul territorio loanese e mira a promuovere una “risposta umanitaria” alle richieste del territorio e alle vulnerabilità della popolazione. Supporto sociale alla popolazione, servizio di consegna farmaci e spesa alle persone indigenti, soccorso in bici, servizio trasporto persone diversamente abili, servizio di emergenza-urgenza a bordo delle ambulanze: sono solo alcune delle attività che vedranno impegnati i volontari del Servizio Civile.



Le attività si supporto sociale alla popolazione saranno finanziate con i proventi raccolti dal “tamponi drive-through” allestito in via degli Alpini a Loano e creato nell'ambito del progetto “Health Point Loano”, frutto della collaborazione tra il Comitato Loanese e la Croce Rossa di Loano e patrocinato dal Comune di Loano.



Partecipando al bando, quattro ragazzi tra i 18 e 28 anni avranno dunque l'opportunità di vivere un'esperienza formativa e crescita personale e professionale della durata di un anno. La Croce Rossa offre inoltre ai ragazzi una formazione qualificata, spendibile anche dopo il periodo di Servizio Civile.



I volontari percepiranno dallo stato un rimborso spese forfettario di 439,5 euro mensili a fronte di un impegno di 25 ore a settimana per 12 mesi.



Le iscrizioni vanno presentate entro le ore 12 del 15 febbraio. Per informazioni è possibile visitare il seguente link: www.cri.it/serviziocivile; le iscrizioni vanno inviate al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.