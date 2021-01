Varazze, 14 pietre commemorative in ricordo dei varazzini che hanno perso la vita nei campi di concentramento

“Ricorderemo 14 nostri concittadini che furono deportati nei campi di concentramento, questa iniziativa è stata voluta fortemente dal consigliere regionale Bozzano, dal vice sindaco Pierfederici e dalla sottoscritta. Quello che è accaduto non deve succedere mai più, un ricordo molto significativo”.

Questa l’iniziativa illustrata dall’assessore Mariangela Calcagno in occasione della Giornata della Memoria in onore di 14 cittadini di Varazze che hanno perso la vita nei campi di concentramento e per i quali sono state posizionate 14 pietre commemorative.

La celebrazione si è svolta in piazza Nello Bovani ed erano presenti l’ex primario del reparto di pediatria, il pediatra Amnon Cohen, lo storico Mario Traversi, gli alpini e l’associazione marinai d’Italia.

Le targhe hanno visto ricordare Antonio Accinelli, Bartolomeo Accinelli, Agostino Bernardis, Livio Canale, Armando Cerruti, Pietro Gio Batta Cerruti, Antonio Delfino, Mario Piombo, Angelo Piombo, Giovanni Isetta, Gio Batta Salviati, Ludovico Koffler, Luigi Pigozzi, Raffaele Leghissa.