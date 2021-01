Come usare i vecchi vestiti per un outfit favoloso

Buttare i vestiti acquistati in precedenza, è senza ombra di dubbio una scelta che non piace a nessuno. Per chi si trova alla ricerca di una serie di consigli o suggerimenti su come abbinarli, in questa guida è possibile trovare una serie di segreti delle esperte di passioneretro.it.



Questo progetto editoriale, che si dedica a fornire consigli e suggerimenti sulle mode e stili degli anni 50 e vintage, racchiude un numero considerevole di articoli che possono aiutare a creare uno stile da vera Pin up.



Una volta che si è messo sotto sopra il proprio armadio, si potrà iniziare ad abbinare tutto quello che si è trovato nel modo più appropriato. Riuscire a scegliere nel modo più opportuno cosa e come indossare, permette di creare un outfit alla moda ma che allo stesso tempo permetterà di distinguersi da tutte le altre persone.



Ecco 4 utili suggerimenti, facili da applicare e che non richiedono investimenti onerosi per essere realizzati.



1. I classici sono sempre intramontabili

Una camicetta bianca, un jeans a gamba diritta e una cintura marrone sono un abbinamento che è sempre di moda e di sicuro non può che rimanere inosservato. Si tratta di un look che ha funzionato benissimo tra gli anni 70 e 80, e che difficilmente si può sottovalutare. Per completare questo look, si può scegliere di indossare delle scarpe comode e una borsa moderna ma dai colori non sgargianti.



2. Scegliete un look fresco e non ammuffito

Anche se si sceglie di riproporre abiti e accessori acquistati in precedenza dal proprio armadio, è bene combinarli in modo che il risultato sia fresco e al passo con i tempi. Prima di uscire di casa, è sempre bene guardarsi due volte allo specchio e domandarsi se la propria creazione è o meno al passo con i tempi.



3. Uno stile essenziale è per sempre

Se si ama l'opulenza e gli stili animaleschi, forse questa guida non è la scelta più adatta da leggere. Scegliere uno stile essenziale, con capi di seconda mano o “rubati” dall’armadio dei propri genitori, permette di farsi notare anche nel marasma della moda che si è andata a creare negli ultimi anni.



Una camicia e una collana con un filo di perle, essenziale ma sempre di gran classe, sono una scelta perfetta per risaltare in ogni occasione.



4. Eccentrico, ma non troppo

Se la scelta di un outfit “da riciclo” è dettata da una serata di festa o per un aperitivo con gli amici, può essere una buona idea scegliere uno stile eccentrico ma non troppo.



Occhiali da sole vintage, scarpe laccate dai colori accesi, borse spaziose e bracciali dai mille colori possono essere i particolari più ideali per chi vuole creare un outfit indimenticabile sotto tutti i punti di vista. Nel momento in cui si scelgono i vestiti e gli accessori, è sempre bene pensare a quale sarà il locale dove si farà festa o aperitivo. Questo, permette di trovare la giusta combinazione di vestiti e accessori.



Seguire questi consigli, in base al proprio gusto e magari facendosi aiutare da qualcuno che ha vissuto in quegli anni, permetterà a ogni persona di crearsi uno stile del tutto unico e che risalterà dalla massa.